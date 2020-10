Orlando Bloom ingaggia Borat per fare gli auguri a Katy Perry: l'imbarazzante video

Sacha Baron Cohen è tornato all'attenzione del pubblico con l'esilarante Boris Seguito di Film e Orlando Bloom non si è lasciato sfuggire l'occasione di sfruttare il personaggio in occasione del trentaseiesimo compleanno della compagna Katy Perry.

Come potete notare dal video pubblicato su Instagram, Borat ha un messaggio speciale per la cantante americana: "Jak sie masz (Come stai), Katy Pepsi? Avevo intenzione di andare in barca in Florida, quindi ho fatto cercare ad internet gli sport acquatici di Orlando. Ma invece il Signor Google mi ha mandato una fotografia di tuo marito con la sua mollica di fuori. Ne ha una davvero bella".

Borat si riferisce ovviamente alla famosa foto scattata ad Orlando Bloom, in cui veniva ritratto nudo su una tavola da surf. Una scena che non è sfuggita ai paparazzi e che ha fatto il giro del mondo. Va da sé che cercando gli sport acquatici da svolgere nella città della Florida che porta lo stesso nome dell'attore ci si possa imbattere nella foto.

"Deve essere bello vedere Orlando Bloom. Ti auguro un bel compleanno. Ci sarà un sacco di crema nella tua torta", conclude Borat. La coppia ha condiviso il video con i followers, che hanno commentato divertiti la simpatica trovata.

Perry e Bloom sono appena diventati genitori e si sono sistemati in una gigantesca villa in California, mentre Sacha Baron Cohen continua a ricevere denunce per i suoi dissacranti film.