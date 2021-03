Orlando Bloom si 'guadagna' la colazione e il web lo prende in giro: lui si difende

Orlando Bloom ha risposto a tutti quei commenti apparsi sul web dopo le sue dichiarazioni della passata settimana in cui affermava di "doversi guadagnare la colazione ogni giorno". Ovviamente l'attore si è fatto anche lui una risata, ma ha comunque difeso quelle dichiarazioni articolandole meglio nel corso di una nuova intervista.

Parlando con il Sunday Times, infatti, Orlando Bloom ha difeso le sue parole spiegando anche cosa è successo dopo quelle dichiarazioni: "Non iniziare, sono stato lo zimbello di tutti per una settimana nei gruppi di amici e in famiglia, e quando lo leggi ad alta voce fa ridere". L'attore aveva raccontato il modo in cui faceva colazione, quello che mangiava - un pasto soprattutto a base vegetale - e di come si allenava durante il giorno per smaltire il tutto, dichiarando anche che "quando guardo una mucca mi sembra la cosa più bella mai vista".

Non sono mancate le frecciatine del web dopo che l'intervista è rapidamente diventata virale con commenti come: "un giorno spero di trovare qualcuno che mi guardi come Orlando Bloom guarda le mucche" o ancora: "Questo è così tanto da Los Angeles".

Bloom ha quindi raccontato come non abbia preso molto seriamente le polemiche nate da quelle parole: "Mi è stato chiesto cosa mangiassi a colazione. E posso dirvi che aggiungere la vaniglia nel porridge vi porterà al livello successivo. Fidatevi".

Da due anni felicemente fidanzato con la cantante Katy Perry, i due hanno avuto pure una figlia insieme anche se ci sono stati degli alti e bassi come una burrascosa rottura qualche tempo fa. La priorità per l'attore rimane la figlia Daisy.