Orlando Bloom difende il suo personaggio di Pirati dei Caraibi: 'Non ho rimpianti'

Dopo aver espresso il suo entusiasmo per la serie de Il Signore degli Anelli, Orlando Bloom è tornato a riflettere sull'altro franchise che lo ha reso celebre all'inizio degli anni 2000.

"Non guardo indietro. Non porto rancore" ha detto l'attore sulle critiche ricevute per l'interpretazione di Will Turner in Pirati dei Caraibi. "Nessuno si presenta sul set per fare un brutto lavoro, che sia un attore, un regista o un produttore. Quando vado a dormire la sera, so che ho dato del mio meglio in tutto ciò che ho fatto. Ho sempre dato il massimo e penso che in un certo senso, semmai, ho giocato troppo sul sicuro durante la mia carriera. Non sono più interessato a queste cose, prendiamo Will nei Pirati dei Caraibi: stavo interpretando la spalla del memorabile Jack Sparrow di Johnny Depp, ma in un certo senso non era facile da rendere al meglio. C'era una componente emotiva, la relazione tra Elizabeth e Will, ma non rimpiango nulla. Ad essere onesti, sono entusiasta di cosa mi aspetta in futuro."

Come rivelato negli ultimi mesi, dopo La Vendetta di Salazar il franchise Disney è pronto a ripartire con diverse novità. Una su tutte: Margot Robbie sarà protagonista di un capitolo al femminile affidato alla penna di Christina Hodson