Orlando Bloom in azione e in cerca di vendetta nel violentissimo trailer di Retaliation

Su YouTube è arrivato il trailer di Retaliation, nuovo thriller del circuito indipendente con protagonista Orlando Bloom, celebre star della saga de Il Signore degli Anelli visto recentemente anche nella serie Amazon Carnival Row.

Questo film è stato presentato per la prima volta nel 2017 all'Edinburgh Film Festival con il titolo di Romans, ma da allora è sparito dalla circolazione e adesso è tornato con un nuovo titolo in vista della sua uscita negli Stati Uniti. La descrizione originale del festival lo riassume così:

"Il trentenne Malky lavora come operaio e sta demolendo la chiesa dove, quando aveva dodici anni, venne abusato sessualmente. Oggi ha una relazione con Emma dalla quale è emotivamente distante a causa dei traumi del passato, che gli scatenano una violenza sporadica ma sfrenata. Gli effetti di quell'abuso rimangono profondamente radicati dentro di lui e quando il sacerdote responsabile ritorna in città, Malky è costretto a confrontarsi direttamente con il suo passato. Un film brutale sul danno psicologico e il potere del perdono, con una performance eccezionale di Orlando Bloom."

Il cast include anche Janet Montgomery, Charlie Creed-Miles, Anne Reid e Alex Ferns. E' stato co-diretto dai fratelli Ludwig Shammasian e Paul Shammasian, al loro secondo lungometraggio dopo The Pyramid Texts e alcuni altri cortometraggi. La sceneggiatura è stata scritta da Geoff Thompson.

Retaliation uscirà negli Stati Uniti direttamente in VOD a partire dal 24 luglio prossimo. Per altri approfondimenti su Orlando Bloom scoprite come va la sua relazione con Katy Perry, con la pop-star incinta della loro prima figlia.