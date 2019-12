Nuovo contratto per Orlando Bloom: girerà anche numerosi film per gli Amazon Prime Studios

La notizia della firma di Orlando Bloom ci è appena arrivata: l'attore ha firmato un nuovo contratto con gli Amazon Prime Studios con il quale s'impegna a continuare non solo il suo percorso nelle serie TV, ma anche a girare nuovi film per la piattaforma streaming.

Bloom ha dichiarato subito dopo: "Mi è piaciuto molto collaborare con Jen Salke e il team di Amazon e non vedo l'ora di rafforzare questa collaborazione con questo nuovo ed eccitante accordo di produzione."

Il sodalizio iniziato, con la prima stagione della serie di successo Carnival Row, sembra essere stata una mossa vincente sia per l'attore che per il leader dell'intrattenimento, che negli ultimi mesi ha avanzato proposte sempre più ambiziose, indispensabili per recuperare e sorpassare l'eterna rivale Netflix.

Dopo Il Signore degli Anelli e Troy, rivederemo Bloom in altri racconti dai toni fantasy ed epici? Purtroppo, i prossimi progetti che vedranno impegnato l'attore non sono ancora noti e forse dovremo aspettare ancora un po' prima di ulteriori dettagli.

Intanto, il mese scorso sono iniziati i lavori per Carnival Row 2 e, dopo la complessità narrativa e visiva della prima stagione, i nuovi episodi puntano ad alzare l'asticella ancora più in alto.

Passate dalla nostra recensione di Carnival Row per saperne di più e scriveteci cosa ne pensate di questo nuovo contratto, in quali ruoli vorreste rivedere Bloom?