Orion e il buio: Netflix svela il nuovo film animato di Charlie Kaufman

In occasione della Netflix Geeked Week, la piattaforma di streaming on demand ha sollevato il velo sull'attesissimo nuovo film d'animazione Orion e il Buio, prodotto da DreamWorks Animation e scritto nientemeno che dal pluripremiato autore cult Charlie Kaufman.

Basato sull'omonimo libro per bambini scritto da Emma Yarlett, Orion e il buio racconta la storia di un classico bambino delle elementari, timido, senza pretese, con una cotta segreta, che però sotto il suo aspetto apparentemente normale nasconde una bolla di ansia adolescenziale, completamente consumata dalle paure irrazionali di api, cani, dell'oceano, delle onde dei cellulari, dei pagliacci assassini e persino della possibilità di cadere da una scogliera. Ma di tutte le sue paure, la cosa che teme di più è ciò che affronta ogni notte: il buio. La sua intera esistenza cambierà quando l'incarnazione letterale della sua peggiore paura gli farà fisicamente visita: una notte, infatti, il Buio porterà via Orion in un’avventura intorno al mondo per dimostrare che non c'è nulla di cui aver paura nella notte.

Il film d'animazione vedrà Jacob Tremblay prestare la voce al protagonista Orion e Paul Walter Hauser doppiare il personaggio de Il Buio, mentre il leggendario regista Werner Herzog sarà il narratore. Orion e il buio è diretto da Sean Charmatz, al suo debutto alla regia, e scritto da Charlie Kaufman, che torna nel mondo dell'animazione dopo la regia di Anomalisa.

