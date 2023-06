Orion and The Dark, su Netflix il nuovo film di Charlie Kaufman

Orion and The Dark è originariamente un libro, scritto da Emma Yarlett, che si preoccupa di affrontare in maniera fantasiosa ed avvincente le avventure di Orion, il quale ha paura di molte cose, soprattutto del buio.

Charlie Kaufman è una figura molto famosa nel mondo dello spettacolo, soprattutto per la sua genialità con la quale scrive le sceneggiatura. Basti pensare al lavoro svolto con Se Mi Lasci ti Cancello, o Il ladro di Orchidee, con Nicholas Cage impegnato ad impersonarlo.

Tuttavia il suo prossimo progetto si preannuncia ancora più ambizioso, si tratta di un film animato realizzato dalla DreamWorks Animations, e si tratta proprio di Orion and The Dark, ed arriverà su Netflix nel corso del 2024.

L'annuncio è stato fatto durante un panel al Annecy International Film Festival, in cui è stato anche rilasciato un primo filmato di sequenze estratte dalla pellicola.

Il regista del film, ha voluto sottolineare come, nonostante si parli di un film classico dello studio, conterrà certamente tutti gli elementi che contraddistinguono la figura di Kaufman. Facendo quindi presagire una certa libertà nella scrittura.

Ciò che è stato mostrato durante il panel infatti, non lascia alcun dubbio, lo stile ed i personaggi che vengono presentati, come quando vediamo Dark mostrare ad Orion un documentario sulla notte, realizzato in pieno stile Werner Erzog, fanno emergere chiaramente le idee dello scrittore.

A questo punto non resta che attendere il nuovo anno per saperne di più. Nell'attesa, se vi interessa, ecco qui la nostra recensione di Se Mi Lasci ti Cancello.



Tra l'altro, sapevate che Charlie Kaufman è certo che Netflix non rovina i film?