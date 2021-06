Quali sono le origini di Vin Diesel? Scopriamo la vita della star di Fast & Furious

Quando si parla di Fast & Furious è impossibile non pensare a Vin Diesel: l'attore statunitense è il volto principale della celebre saga action, di cui è stato sin dal primo momento la vera e propria icona. Ma quanto sappiamo della vita privata del nostro Dominic Toretto?

Nato nella Contea di Alameda il 18 luglio del 1967, nelle vene del nostro Vin s'incrociano linee di sangue provenienti da più parti del mondo: sua madre Delora Sharleen ha origini inglese, tedesche e scozzesi, mentre il padre adottivo è un attore afroamericano. Il nostro sa invece pochissimo del suo padre biologico mai conosciuto di persona.

L'attore ha un fratello gemello di nome Paul, ma anche un fratello minore di nome Tim e una sorella di nome Samantha: legami fortissimi che contribuiranno a cementificare in lui quell'idea di famiglia su cui poggia l'intera saga di Fast & Furious.

Attivo come attore sin dai primi anni '90, Diesel lavora però prima come buttafuori in un locale, il Tunnel, decidendo proprio in quest'occasione di presentarsi con il suo nuovo nome d'arte: Vin come diminutivo del suo vero nome Vincent e Diesel a rappresentare il suo carattere grintoso. Eravate a conoscenza di questi dettagli sul passato dell'attore di Dom Toretto? Fatecelo sapere nei commenti! Proprio in questi giorni, intanto, Vin Diesel ha confermato che Fast & Furious finirà con l'undicesimo capitolo.