Che origini ha Keanu Reeves? Il suo nome ha un significato molto particolare

Keanu Reeves non è esattamente una persona comune: la star di Matrix e John Wick, oltre ad essere uno degli attori più apprezzati di Hollywood, si è spesso distinta come una persona da ammirare a 360 gradi, dimostrando una gentilezza e una bontà d'animo decisamente rare da trovare nel mondo del cinema e non solo.

Non proprio comune è anche l'origine del suo nome, strettamente legato alle radici di Reeves e della sua famiglia: nato da padre libanese e madre inglese, nelle vene del nostro Keanu scorre anche sangue cinese, italiano, portoghese, francese e hawaiano!

Ma torniamo al nome: l'attore di Matrix è stato chiamato così in onore del suo trisavolo: si tratta di un'abbreviazione di Keaweaheulu, che in hawaiano sta per "brezza leggera che sale dal mare verso i monti". Un nome sicuramente poetico che ha però creato qualche problema al nostro agli albori della sua carriera, quando per evitare complicazioni il suo manager gli consigliò di presentarsi semplicemente come C.K. Reeves.

Le cose hanno poi fortunatamente cominciato ad andare piuttosto bene, permettendo all'attore di sfoggiare liberamente il suo splendido nome. Eravate a conoscenza di questa storia? Fatecelo sapere nei commenti! Scopriamo insieme, intanto, a quanto ammonta il patrimonio di Keanu Reeves.