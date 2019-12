Ecco le origini della battuta 'sono più in alto di te' in Star Wars: La vendetta dei Sith

In una trilogia prequel certamente molto discussa ma ricca di punch line e quote indimenticabili, sicuramente il film più ricco di battute memorabili è stato Star Wars: La vendetta dei Sith, specialmente durante l'iconico duello finale su Mustafar tra Anakin Skywalker (Hayden Christensen) e Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor).

Nella storia della Saga e della fantascienza cinematografica contemporanea è uno degli scontri più amati e dalla coreografia più apprezzata, perché mette in scena il faccia a faccia tra due amici quasi fraterni costretti a combattersi, perché uno corrotto dal Lato Oscuro della Forza e l'altro, invece, asservito al Chiaro.



In una recente intervista con IGN, il coordinatore degli stunt de La vendetta dei Sith, Nick Gillard, ha rivelato dunque le origini di una delle battute più citate di quello scontro, esattamente quando Obi-Wan Kenobi dice ad Anakin "sono più in alto di te". Gillard ricorda che al tempo lui e Christensen vivevano vicini in Australia durante la produzione del film. E proprio questa vicinanza e il fatto di aver trascorso molto tempo insieme ha ispirato la frase:



"Mangiavamo tutte le sere in questo ristorante sulla collina. Per raggiungerlo si può camminare lungo la strada in discesa o attraversare una ripida sponda e trovarselo davanti. Personalmente ho sempre fatto il percorso più diretto, quindi passando per il pendio, e Hayden odiava camminare su quel pendio, quindi era già in testa la battuta 'sono più in alto di te" [high ground in inglese]. Ho pensato che mettendo Anakin su di un pendio, Obi avrebbe avuto una possibilità".



