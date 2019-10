L'origine di Jojo Rabbit nel nuovo video ufficiale del film di Taika Waititi

In attesa di vedere il film all'apertura del Torino Film Festival, Fox Searchlight ha diffuso in rete (via IGN) una nuova clip ufficiale di Jojo Rabbit che mostra ancora una volta Taika Waititi nei panni dell'Hitler immaginario.

Il video, che potete trovare in cima alla notizia, rivela l'origine del soprannome del giovane protagonista: Jojo (Roman Griffin Davis) confida infatti al suo "amico" che, visto che non ha avuto il coraggio di uccidere un coniglio, i compagni della Gioventù Hitleriana ora lo chiamano "coniglio spaventato". Per sua fortuna però c'è Taika/Hitler a tirarlo su di morale.

Sesto film di Waititi, che torna al Festival di Torino dopo aver già ricevuto il premio per la miglior sceneggiatura nel 2014 grazie a What We Do In The Shadow, Jojo Rabbit vedrà nel cast anche Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Rebel Wilson, Thomasin McKenzie, Alfie Allen e Stephen Merchant.

Tratto dal libro Caging Skies dell'autrice neozelandese Christine Leunens, il film narra le vicende di un bambino tedesco, cresciuto da una madre single, che ha come unico compagno un'immaginario Hitler. Le sue credenze nazionaliste verranno messe alla prova quando scoprirà che sua mamma sta ospitando una bambina ebrea nella sua casa.

Jojo Rabbit è stato presentato in anteprima mondiale lo scorso settembre al Toronto International Film Festival, dove ha ottenuto l'ambito premio del pubblico. Per quanto riguarda le sale italiane, il film debutterà il 23 gennaio 2020 distribuito dalla 20th Century Fox Italia.