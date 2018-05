Originariamente Loki doveva morire realmente in Thor: The Dark World

Thor: The Dark World di Alan Taylor continuerà ad essere ricordato come uno degli anelli più deboli dell'intero Marvel Cinematic Universe e, senza ombra di dubbio, uno dei prodotti meno riusciti della Casa delle Idee.

Eppure, nelle intenzioni di Kevin Feige e di Alan Taylor stesso, Thor: The Dark World sarebbe dovuto essere un capitolo veramente dark per il personaggio del Dio del Tuono. Qualcosa di quel 'dark' è rimasto intatto nel montaggio finale, ma lo script soffriva di un disequilibrio che il film finale ne ha risentito.

Tra le idee scartata c'era la morte effettiva di Loki, interpretato da Tom Hiddleston. Nel finale scopriamo che Loki non è morto e che ha preso il posto di Odino; in realtà quella sequenza fu girata durante le riprese aggiuntive dopo dei test screening in cui il pubblico era contrario alla morte del personaggio.

"La morte di Loki a Svartalfheim era stata scritta per essere definitiva e la mia recitazione, come quella di Chris, lo riflette. Era una redenzione per lui: aveva salvato il fratello, aveva salvato Jane Foster e si era sacrificato" spiega Hiddleston "Ma ai test screening il pubblico non l'ha accettato. Continuavano a dire 'ovviamente non è definitivo, tornerà'. Cosi hanno deciso di modificarlo. Alla Marvel sono dei geni, e lo sono stati anche gli sceneggiatori e lo stesso Alan Taylor, che hanno deciso di creare quel finale. E' un gran bel twist e la ragione per cui funziona alla grande è che nemmeno noi sapevamo di quel twist!".