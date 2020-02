L'originale King Kong tornerà nei cinema per la prima volta in 64 anni

Nell'anno di Godzilla vs Kong, la cui uscita è prevista per novembre, l'originale King Kong del 1933 tornerà a ruggire sui grandi schermi cinematografici il prossimo marzo per la prima volta in 64 anni.

Fathom Events e la catena TCM Big Screen Classics hanno organizzato l'evento speciale, che raggiungerà oltre 600 cinema in tutti gli Stati Uniti per un solo giorno: domenica 15 marzo.

E' la prima volta che il film torna in sala nel 21esimo secolo: fatta eccezione per alcuni eventi pubblici isolati, l'ultima grossa distribuzione della pellicola nel mondo risale addirittura al 1956, e pensare a quanto sia cambiata la società da allora in relazione all'opera di Merian C. Cooper ed Ernest B. Schoedsack, che invece è rimasta identica dal 1933 e ha attraverso quasi cento anni di storia dell'uomo, farà girare la testa di ogni cinefilo. Pensate che all'epoca dell'ultima distribuzione il Presidente degli Stati Uniti era ancora Eisenhower e il costo medio di un biglietto per il cinema costava la bellezza di 59 centesimi.

Il film è interpretato da Fay Wray, Robert Armstrong, Bruce Cabot e presenta una colonna sonora del leggendario compositore Max Steiner. Sebbene sia stato riproposto alle generazioni con due remake (uno del 1976 per la regia di John Guillermin e la produzione del nostro Dino De Laurentis, un altro nel 2005 prodotto e diretto da Peter Jackson), oltre ovviamente alla versione recente vista in Kong: Skull Island, l'originale del 1933 detiene ancora un fascino assoluto che il grande critico cinematografico Roger Ebert definì "senza età e primordiale".

