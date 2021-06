Original Sin, Angelina Jolie e Antonio Banderas fecero davvero sesso sul set?

Questa sera su Iris va in onda Original Sin, pellicola romantica del 2001 che è passata alla storia non solo per le due nomination ai Razzie Awards di Angelina Jolie, ma anche per le voci su un presunto rapporto sessuale avvenuto tra l'attrice e Antonio Banders sul set.

Tutto è nato da alcune dichiarazioni del regista Michael Cristofer, che in varie interviste e nel commento al film in DVD ha raccontato che la Jolie disse che avrebbe girato la scena di sesso in questione solamente se fosse stata interamente nuda e senza alcuna protezione per le parti intime. A quanto pare, dopo aver parlato con la collega, anche Banderas - al tempo sposato con una gelosissima Melania Griffith - acconsentì a girare la scena nudo, e così partirono le riprese in presenza del regista e pochi altri membri della troupe.

Da lì sono iniziate poi a circolare dei rumor secondo cui i due attori non solo avrebbero simulato un rapporto, ma avrebbero fatto effettivamente sesso davanti alle telecamere. Al 2021 però queste voci non hanno ancora trovato alcuna conferma, e l'unico che potrebbe conoscere la verità è il regista, visto che ha rivelato di aver conservato le riprese mai mostrate agli spettatori.

Per altri approfondimenti sulla Jolie, vi ricordiamo che l'attrice può essere vista in Quelli che mi vogliono morto di Taylor Sheridan, disponibile da inizio mese sulle principali piattaforme digitali.