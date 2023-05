Origin of the Species, anche Jude Law e Ana De Armas nel cast del nuovo film di Ron Howard

Difficilmente qualcuno si farebbe pregare per accettare di prender parte al nuovo film di uno come Ron Howard: la conferma, qualora ne avessimo bisogno, arriva da questo Origin of the Species, nuovo lavoro del regista de Il Grinch e A Beautiful Mind che, stando a quanto leggiamo, potrà contare su nomi piuttosto importanti.

Presentato al Cannes Market nella speranza di far colpo sui distributori, Origin of the Species sarà prodotto dalla Imagine Entertainment di Ron Howard ed ha già messo a segno colpi decisamente importanti in termini di "mercato": davanti alla macchina da presa dell'ex-star di Happy Days ci saranno infatti Alicia Vikander, Jude Law, Daniel Bruhl e Ana De Armas.

Una squadra davvero niente male che conta su più di una nomination agli Oscar e ai Golden Globe, e che di certo lascia ben sperare per il film i cui lavori dovrebbero prendere il via entro la fine dell'anno: stando a quanto riportato da Deadline, Origin of the Species seguirà le vicende di alcuni personaggi che hanno deciso di stabilirsi alle Galapagos per abbandonare la società civile e interrogarsi sul significato della vita, trovandosi però invischiati in una storia di omicidi e lotta per la sopravvivenza. Il risultato sarà all'altezza delle aspettative? Staremo a vedere! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Tredici Vite, l'ultimo film di Ron Howard.