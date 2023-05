Origin of the Species, Daisy Edgar-Jones nel cast del film di Ron Howard?

Continua a crescere il cast del nuovo film di Ron Howard, Origin of the Species, che potrebbe includere anche la star di Normal People Daisy Edgar-Jones. L'attrice, secondo quanto riporta in queste ore Deadline, sarebbe in trattative per poter entrare nel progetto. E non dovrebbe essere l'ultimo grande nome del cast.

Un cast con Ana de Armas e Jude Law star in prima linea e che dovrebbe includere anche Daniel Brühl e Alicia Vikander.

Le riprese dovrebbero iniziare entro fine anno nel Queensland, in Australia.

Diretto da Ron Howard, il film è scritto da Noah Pink e prodotto da Brian Grazer e Karen Lunder con Imagine.

Origin of the Species viene descritto come "un racconto pieno di suspence di omicidio e sopravvivenza, ambientato attorno ad un gruppo di personaggi eclettici che abbandonato la civiltà per le Galapagos. Sono tutti in ricerca della risposta alla domanda sempre pressante che affligge l'umanità: qual è il senso della vita".



Daisy Edgar-Jones sarà nel reboot di Twister e ha da poco terminato le riprese di On Swift Horses al fianco di Jacob Elordi, Will Poulter e Diego Calva.

Edgar-Jones ha conosciuto il successo grazie alla serie tv Normal People al fianco del collega e amico Paul Mescal.



L'attrice sarà anche nel cast di Voyagers con Andrew Garfield, per la regia di Sebastian Lelio. Nel dicembre 2022 è stato annunciato che reciterà nel ruolo di Carole King nel biopic sulla cantante.