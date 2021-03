Orgoglio e Pregiudizio, Matthew Macfayden e la nebbia: che problema spostarsi sul set!

Nel corso delle riprese di un film possono sorgere tanti problemi relativi, ad esempio, anche al luogo in cui quelle riprese si stanno svolgendo: ne sa qualcosa la crew di Orgoglio e Pregiudizio, che ai tempi della lavorazione sul film tratto da Jane Austen si trovò a dover ovviare a un ostacolo imprevisto.

Il Mr. Darcy del film, Matthew Macfayden, soffre infatti di seri problemi alla vista: nulla che non possa essere risolto con un paio di lentine in condizioni normali (non potendo, ovviamente, utilizzare occhiali in quella situazione)... Qualcosa di decisamente più problematico, invece, con il set avvolto dalla nebbia.

Nel corso delle sessioni di riprese mattutine, infatti, le condizioni atmosferiche non erano esattamente il massimo della vita per il povero Macfayden: per far sì che l'attore potesse muoversi senza rischiare di farsi male, dunque, il regista Joe Wright decise di piazzarsi dietro la cinepresa con una bandierina color rosso acceso, in modo che anche in quelle condizioni il buon Matthew potesse quantomeno distinguere la direzione in cui dirigersi.

L'importante, insomma, è che nessuno si sia fatto male e che tutto sia andato per il meglio! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di PPZ - Pride + Prejudice + Zombies, la più recente e folle trasposizione del romanzo di Jane Austen.