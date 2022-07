Orgoglio e Pregiudizio, Joe Wright non voleva Keira Knightley: 'Mi credeva troppo carina'

Nessuno metterebbe mai in dubbio la bellezza di Keira Knightley: oltre a disporre di un innegabile talento, la star di Pirati dei Caraibi e Sognando Beckham è stata sin dalle prime battute della sua carriera considerata una delle attrici più affascinanti della sua generazione. Non sempre, però, la bellezza rappresenta una marcia in più.

Nel caso di Knightley, infatti, l'aspetto fisico stava per trasformarsi in un grosso limite quando si trattò di proporsi per Orgoglio e Pregiudizio: secondo quanto raccontato tempo fa dalla diretta interessata, infatti, il regista Joe Wright era intenzionato a scartarla per il ruolo di Elizabeth Bennett... Proprio perché troppo carina per la parte!

"Inizialmente pensava che fossi troppo carina, ma poi mi vide e disse: 'Ah no, vai benissimo'" raccontò tra le risate sue e del pubblico Keira Knightley durante un'ospitata al Graham Norton Show nel 2007: non solo il rischio di perdere un ruolo importante a causa del proprio aspetto fisico, dunque... Ma anche la beffa di sentirsi dire che, tutto sommato, quella bellezza la si era decisamente sopravvalutata!

Fortunatamente, comunque, le cose andarono per il verso giusto, con Keira Knightley che ebbe modo di offrirci una delle interpretazioni più apprezzate della sua carriera. Questioni di casting a parte, comunque, scopriamo insieme quanti problemi causò la nebbia sul set di Orgoglio e Pregiudizio.