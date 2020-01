Si organizza una rapina nel nuovo trailer italiano di Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga

Dopo il trailer in lingua originale, la Sony Pictures ha pubblicata in rete anche il nuovo trailer italiano di Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga, sequel del film del 2018 diretto ancora una volta da Will Gluck che vede il ritorno della simpatica gang di coniglie guidata dal personaggi titolare doppiato in inglese da James Corden.

La sinossi ufficiale di Peter Rabbit 2: Un Birbante In Fuga recita: "L'amabile canaglia è tornata. Bea, Thomas e i conigli sono ora una famiglia ma Peter, nonostante i suoi sforzi, non riesce a togliersi di dosso la sua reputazione di birbante. La vita fuori dal giardino lo aspetta e una fuga in città lo catapulterà in un mondo ricco di sorprese e avventure dove il suo carattere dispettoso verrà messo alla prova. Dovrà scegliere che tipo di coniglio vorrà diventare da grande".



Il primo film dedicato a Peter Rabbit è stato scritto e diretto da Will Gluck (Easy Girl, Amici di letto) e vedeva nel cast di doppiatori originali anche Margot Robbie, Daisy Ridley, Elizabeth Debicki e Sia, mentre i protagonisti che recitavano in live-action erano Domhnall Gleeson, Rose Byrne e Sam Neill,tutti di ritorno tranne l'ultimo. Come new entry del sequel troveremo anche David Oyelowo, in un ruolo ancora misterioso che però avrà a che fare con il personaggio di Rose Byrne.



Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga uscirà nelle sale italiane il prossimo 9 aprile 2020.