Quasi Orfano, la nuova commedia di Riccardo Scamarcio in uscita su Sky: quando vederla

La nuova commedia di Riccardo Scamarcio Quasi Orfano, diretta dal regista Umberto Carteni, si prepara a debuttare in prima tv su Sky all'interno dell'offerta di Sky Cinema e in streaming in esclusiva su NOW.

Il film - remake della pellicola francese Ti ripresento i tuoi - include un grande cast corale che comprende oltre a Riccardo Scamarcio anche Vittoria Puccini, Antonio Gerardi, Grazia Schiavo, Adriano Pappalardo, con Nunzia Schiano e con la partecipazione di Bebo Storti. La divertente commedia firmata da Umberto Carteni sarà in prima tv lunedì 20 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy e anche in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

La storia è quella di Valentino e Costanza, marito e moglie che vivono a Milano e hanno fondato un famosissimo brand nel mondo del design. Valentino, di origine pugliese, ha progressivamente tagliato i ponti con la sua famiglia, al punto di dichiararsi orfano e cambiare cognome. Ma tutto si complica quando la famiglia di Valentino, colorita e numerosa, tenta di riallacciare i contatti presentandosi all’improvviso a Milano: com'è lecito aspettarsi, ne succederanno di ogni.

