Oren Peli rifiutò la regia di L'evocazione - The Conjuring

, famoso per aver diretto l'horror indie campione d'incassi Paranormal Activity ha svelato di aver rifiutato in passato di dirigere. Distribuito nel 2009,fu un autentico successo inaspettato al botteghino, anche per la stessa Paramount che lo distribuì nelle sale cinematografiche.

Costato soli 15.000 dollari, Paranormal Activity incassò globalmente circa 200 milioni di dollari e generò una serie di film che arrivarono ad incassare circa 900 milioni di dollari nel mondo. Oren Peli ha prodotto tutti i sequel di Paranormal Activity, del franchise di Insidious e Le streghe di Salem di Rob Zombie.

Quando il successo di Paranormal Activity lo travolse molti fan credevano che Oren Peli lo sfruttasse per fare breccia anche nel pantheon hollywoodiano, come fece James Wan grazie alla saga di Saw. Così non fu e in alcune dichiarazioni recenti, Peli ha raccontato di aver rifiutato di dirigere The Conjuring:"Volevo fare molti soldi e allora ho prodotto i sequel di Paranormal Activity. Poi Steven Spielberg pranzando con me un giorno mi disse 'facciamo uno show insieme'. E così nacque The River. Mi inviarono un sacco di script: ce n'era uno che amavo molto chiamato Eliza Graves ma si trasformò in un grosso problema legale. Rifiutai The Conjuring perchè dopo alcuni progetti non andati in porto la mia ragazza rimase incinta e quindi abbandonai la regia." Il progetto finì poi nelle mani di James Wan e diventò un enorme successo di pubblico e critica.

Tuttavia Oren Peli non si è mostrato pentito della scelta perché preferisce la vita pacifica che conduce attualmente rispetto ai tempi frenetici che richiede la direzione di un film.