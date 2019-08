Ecco quante ore ha impiegato Taron Egerton per imparare a suonare il piano

Interpretare un personaggio eccentrico come Elton John sarebbe una bella sfida per qualunque attore, non solo per una questione di somiglianza: l'autore di Your Song è senza dubbio una delle popstar più eccentriche di sempre, e riprenderne in maniera credibile atteggiamenti e modi di fare non era certo un gioco da ragazzi.

Peculiarità di Elton John a parte, però, Taron Egerton ha dovuto imparare a fare qualcosa che sarebbe stato indispensabile anche per interpretare molti altri musicisti: suonare uno strumento. Nel nostro caso, naturalmente, parliamo del pianoforte.

In più di una scena di Rocketman, infatti, è lo stesso Egerton a reinterpretare (incredibilmente bene, aggiungeremmo) le canzoni del ragazzo della Yellow Brick Road: ma quanto sacrificio è costato all'attore arrivare a questi livelli? Un bel po', a quanto pare! "Ci sono volute tre ore al giorno per cinque giorni alla settimana, per sei delle otto settimane della pre-produzione" ha infatti raccontato Egerton. Che dire: l'impegno c'è stato ed il risultato si è visto eccome!

La straordinaria interpretazione di Taron Egerton non è bastata, prevedibilmente, ad evitare a Rocketman dei guai con i paesi che osteggiano l'amore omosessuale, su tutti la Russia di Putin: Elton John, però, ha risposto per le rime al presidente russo sulla questione. Pare inoltre che ci sia stata la possibilità di vedere nel film anche il Freddie Mercury di Rami Malek, ma il regista preferì evitare.