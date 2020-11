In che ordine guardare i Pirati dei Caraibi? Guida completa alla saga con Johnny Depp!

La saga di Pirati dei Caraibi ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, anche grazie al carismatico Jack Sparrow interpretato da Johnny Depp, e adesso che si sta preparando per un reboot con protagonista Margot Robbie è il momento più appropriato per guardarsi indietro.

Che siate neofiti in cerca di un nuovo franchise in cui tuffarvi oppure vecchi appassionati che desiderino riscoprire i film della serie, ecco la guida che fa per voi. Nata dall'omonima attrazione turistica per i parchi Disneyland inaugurata nel 1967 e prodotta da Jerry Bruckheimer, ad oggi la saga di Pirati dei Caraibi è composta da cinque film, usciti in questo ordine:

La maledizione della prima luna (2003)

Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma (2006)

Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo (2007)

Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare (2011)

Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar (2017)

Tuttavia la storia è spesso scandita da flashback, riferimenti e quant'altro, e nel corso degli anni è stato delineato un ordine cronologico piuttosto chiaro. Gli avvenimenti principali coprono un arco temporale che va dal 1728 al 1751, col primo film, La Maledizione della Prima Luna, che inizia dieci anni dopo l’ammutinamento di Barbossa (raccontato nella serie di libri Pirates of the Caribbean: Legends of the Brethren Court). Sappiamo dunque che l'ammutinamento avviene nel 1718, periodo in cui Jack aveva circa 28 anni e successivo alla morte di Salazar per mano del giovane Sparrow nel Triangolo del Diavolo, e due anni dopo, nel 1720, Elizabeth e Will si incontreranno per la prima volta a bordo della HMS Dauntless.

Questa datazione così dettagliata è fornita nientemeno che dal calendario di Henry Turner, che può essere visto in Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar ed è stato realizzato dall’artista Jim Carson. Grazie al calendario sappiamo addirittura che Pirati dei Caraibi: Ai Confini del Mondo è ambientato nei primi mesi del 1729, mentre Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare si estende dalla primavera all'autunno dello stesso anno.

