In che ordine guardare i film di Indiana Jones? Spoiler, non in quello d'uscita!

Questa settimana Disney ha annunciato che finalmente tutti i film della saga di Indiana Jones arriveranno su Disney+ a partire dal prossimo 31 maggio, in vista dell'uscita dell'ultimo capitolo Indiana Jones e Il quadrante del destino, a sua volta atteso nelle sale dal 28 giugno.

Ci sembra dunque l'occasione perfetta per rispolverare una vecchia curiosità della saga, che forse però non tutti gli spettatori - specialmente i più giovani - conoscono: qual è l'ordine perfetto per guardare i film di Indiana Jones? Un piccolo indizio: non quello in cui sono usciti originariamente.

Certo, si può comodamente scegliere di vivere (o rivivere) le avventure della saga creata da Steven Spielberg e George Lucas con protagonista Harrison Ford in ordine di uscita nelle sale cinematografiche, ovviamente, ma dovete sapere che per i film di Indiana Jones esiste anche un ordine cronologico narrativo che differisce da quello di distribuzione: nonostante I predatori dell'arca perduta sia il primo film della serie, infatti, non tutti sanno che il successivo Indiana Jones e Il tempio maledetto è in realtà un prequel.

Volendo essere proprio pignoli, poi, andrebbe segnalato che la famosa sequenza di apertura di Indiana Jones e L'ultima crociata, terzo film del franchise, è ambientata nel 1912 e mostra al pubblico un giovane Indiana Jones (interpretato da River Phoenix), configurandosi dunque come 'prima avventura' di Henry Jones Jr (tra l'altro quella scene ebbe talmente tanto successo da ispirare addirittura una serie televisiva spin-off intitolata Le avventure del giovane Indiana Jones, anch'essa disponibile su Disney+). Il quarto capitolo Indiana Jones e Il regno del teschio di cristallo e il quinto Indiana Jones e Il quadrante del destino sono invece ambientati molti anni dopo la trilogia originale, quindi rispettano anche l'ordine cronologico narrativo.

In quale ordine preferite guardare le avventure di Indiana Jones? Ditecelo nei commenti.