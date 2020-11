In che ordine guardare tutti i film di Batman? Guida al franchise cinematografico DC

Creato da Bob Kane e Bill Finger nel 1939, Batman è diventato nel tempo uno dei supereroi più conosciuti al mondo anche grazie al successo di tanti e diversissimi film usciti fin dagli anni '60.

Se anche voi fate parte delle migliaia di neofiti che ogni anno si aggiungono al fandom del cavaliere oscuro di Gotham City e state iniziando solo oggi a scoprire la sua lunga eredità cinematografica, abbiamo pensato di facilitarvi le cose e riunire in un unico posto tutti i lungometraggi sul personaggio.

Iniziamo dal primissimo film sull'alter-ego di Bruce Wayne, intitolato senza grossi fronzoli Batman: The Movie e uscito nel 1966 per la regia di Leslie H. Martinson; dopo questo film, che faceva parte del filone legato alla serie tv con Adam West (ma sapevate che, contrariamente a quanto si crede, Adam West non fu il primo Batman e che prima di lui vennero realizzate ben due serie tv a partire dal 1943?) fu necessario attendere il 1989 per un nuovo lungometraggio dedicato al supereroe, ovvero il celebre Batman di Tim Burton; a questo seguì Batman - Il ritorno (1992), sempre diretto da Burton, e sempre negli anni '90 arrivarono Batman Forever (1995) e Batman & Robin (1997), realizzati da Joel Schumacher.

Dopodiché fa la volta della trilogia del cavaliere oscuro di Christopher Nolan, composta da Batman Begins (2005), Il cavaliere oscuro (2008) e Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2012). Questa saga fu seguita da quella del DC Extended Universe, del quale fanno parte i film Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder (2016), Suicide Squad (2016) e Justice League (2017).

Nel 2021 Batman tornerà in Zack Snyder's Justice League, mentre nel 2022 si cambierà registro con The Batman, primo capitolo di una nuova saga scritta e diretta da Matt Reeves e interpretata da Robert Pattinson.

Ma esiste un ordine per guardare i film di Batman? Ebbene si, esiste, e cerca di ricostruire 'all'incirca' una sola saga attraversando tutti i fatti raccontati in ciascun episodio:

Batman Begins (2005) Batman (1989) Batman - Il ritorno (1992) Batman (1966) Batman Forever (1997) Il cavaliere oscuro (2008) Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2012) Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) Suicide Squad (2016) Justice League (2017)

Buona visione!