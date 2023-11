Un giorno di ordinaria follia, secondo Michael Douglas è la sua miglior performance

Nel 1993 arrivava al cinema Un giorno di ordinaria follia di Joel Schumacher che potenziò ancor di più la figura di grande attore e di star di Hollywood di Michael Douglas. Il suo personaggio, Bill, dopo esser rimasto bloccato nel traffico "impazzisce" e da vita ad una versione parallela di sè.

Un giorno di ordinaria follia ha il merito di aver convinto Michael Douglas a non ritirarsi solo per realizzare una pellicola così folle e costantemente sul film del rasoio. In un gioco continuo tra overacting e regolatezza, Douglas porta sullo schermo un personaggio assurdo che un pò per il suo essere anarchico e totalmente fuori dalle righe potrebbe ricordare un pò un Joker moderno, in quella incarnazione totalmente sregolata che ha caratterizzato la versione del personaggio portata al cinema da Todd Phillips nel 2018.

Ad anni di distanza dall'uscita di Un giorno di ordinaria follia, Michael Douglas continua a ricordare il film di Joel Schumacher come la miglior performance della sua carriera, proprio per il modo in cui riuscì a regolare alla perfezione il proprio lavoro sulla follia e sdregolatezza del personaggio. Nonostante all'epoca dell'uscita, ormai 30 anni fa, la pellicola non fu accolta a dovere dai critici, oggi è definita una delle pellicole tematicamente più potenti degli anni '90 capaci di raccontare la perdita dei valori e le difficoltà dell'occidente.

