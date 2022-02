Un Giorno di Ordinaria Follia, il copione che convinse Michael Douglas a non ritirarsi

Ci sono film che fanno la carriera di un attore, o comunque le imprimono una svolta importante: Un Giorno di Ordinaria Follia è stato quel film per Michael Douglas, già star di prim'ordine all'epoca dell'uscita del film di Joel Schumacher, ma intenzionata a prendersi una pausa più o meno lunga dal mondo di Hollywood.

Douglas aveva infatti deciso di starsene in disparte per un po' dopo aver portato a termine i due progetti con cui era impegnato in quel periodo: l'attore aveva il desiderio di trascorrere un po' di tempo con la sua famiglia senza dover passare giorni e giorni sul set, decisione che sembrava irrevocabile fino all'arrivo del regista di Batman Forever.

Schumacher aveva infatti deciso di non volere altri all'infuori di Douglas per il ruolo del protagonista di quello che sarebbe diventato il suo film più celebre: il nostro convinse quindi l'attore a leggere il copione, con il buon Michael che reagì immediatamente con entusiasmo, definendolo uno dei migliori script che avesse mai letto.

La presenza di Michael Douglas fu ovviamente fondamentale per il film di Schumacher, che riuscì ad ottenere un budget molto più alto dai produttori: l'attore decise inoltre di percepire un ingaggio di gran lunga minore a quello inizialmente offertogli, così che quei soldi potessero essere investiti in altri aspetti della produzione. Ne sarà valsa la pena? Per noi assolutamente sì! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento su Un Giorno di Ordinaria Follia.