Ora è ufficiale: Margot Robbie sarà Sharon Tate in Once Upon a Time in Hollywood

Adesso è arrivata anche l'ufficialità. L'attrice australiana Margot Robbie interpreterà Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, nell'imminente progetto della Sony Pictures, Once Upon a Time in Hollywood, nono film diretto da Quentin Tarantino. La Robbie ha confermato il suo ingresso nel cast e l'entusiasmo nel recitare per il regista de Le iene.

"Tarantino è uno dei registi sulla mia lista dei desideri" ha affermato l'attrice all'Hollywood's Escape Hotel durante la promozione del film Terminal "Da quando ho ricordi, sono sempre stata una sua fan".

Nei giorni scorsi sono stati confermati alcuni degli storici collaboratori di Tarantino nel cast del film: Tim Roth, Michael Madsen e Kurt Russell si sono aggiunti a Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, con Burt Reynolds che potrebbe arricchire ulteriormente il parterre di star.

"Più di qualsiasi altra cosa ho sempre voluto vedere il suo metodo di lavoro. Come conduce un set, gli attori, il clima che si respira, sul set e nello script, nelle cose di tutti i giorni. Sono davvero affascinata da tutto ciò. Sarà un'esperienza incredibile poterla vivere in prima persona. Ho sempre voluto farlo! Sento molta responsabilità con ogni personaggio che interpreto, reali o di finzione che siano. Voglio interpretare Sharon Tate nel modo migliore, più veritiero. Voglio capire il suo viaggio emotivo" ha proseguito la Robbie.

Once Upon a Time in Hollywood è ambientato nell'estate 1969 e vede l'ex-star della tv, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), cercare la propria strada nell'industria dell'intrattenimento, insieme alla sua controfigura (Brad Pitt). Sullo sfondo della trama principale si manifestano gli omicidi della Famiglia di Charles Manson, fra cui quello di Sharon Tate.

Once Upon a Time in Hollywood arriverà nelle sale cinematografiche il 9 agosto 2019, proprio in occasione del cinquantesimo anniversario dell'uccisione della giovane attrice nella villa di Cielo Drive.