Ora si prevede un'apertura di 180 milioni per Black Panther

Ci siamo. Mentre ha già iniziato la sua corsa al botteghino nel resto del mondo, sta per iniziare anche la sua avventura in USA. Stiamo parlando dell'attesissimo ed acclamato Black Panther diche, tra qualche ora, farà il suo esordio nei cinema statunitensi.

Con le prevendite alle stelle e l'hype sempre più enorme, i pronostici degli analisti sull'incasso dell'opening week-end di Black Panther sono sempre più al rialzo. Inizialmente erano previsti 100 milioni, poi alzati a 155 milioni, ora se ne prevedono addirittura 180 con la possibilità di sfiorare i 200 milioni. Se questo avverrà, questo renderà il cinefumetto uno dei prodotti Marvel Studios ad aver incassato di più nel primo week-end di apertura, una cosa sorprendente se calcoliamo che si tratta di una pellicola stand-alone.

Secondo i dati, la pellicola dovrebbe fare il botto sicuramente ad Atlanta, Baldwin Hills, e Harlem. Ovviamente c'è sempre la possibilità che Black Panther non arrivi a sfiorare i 180-200 milioni pronosticati, ma non si potrà parlare affatto di delusione. Infatti la pellicola, già incassando 100 milioni di dollari, potrà ritenersi un grande successo visto il tipo di pellicola (film stand-alone, personaggio non famosissimo, nessun Avenger famoso che fa da comprimario).

Ovviamente vi terremo aggiornati nelle prossime ore.