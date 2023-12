Oprhan 3, il nuovo film della saga è in arrivo: 'Tutto è possibile' secondo il regista

Dopo Orphan: First Kill, il prequel del primo capitolo, il regista del film ha parlato della possibilità che Orphan 3 venga realizzato.

William Brent Bell, regista del film prequel, ha confermato di essere già al lavoro sul terzo capitolo della saga. Queste le sue parole all’Hollywood Reporter:

“Penso che Orphan, come franchise, abbia così tante varianti e, a differenza di altri franchise, sia che si tratti di una bambola o di un assassino mascherato, è un personaggio reale sullo schermo, come Hannibal Lecter, e non invecchierà mai. Quindi possiamo davvero farlo, e lo realizzeremo sempre meglio. Isabelle (Furhman) lo ama così tanto. Quindi, finché ci entusiasmiamo per le storie, e ci sono così tante direzioni da prendere, ne stiamo sviluppando una terza. Quando ho incontrato lo sceneggiatore (David Coggeshall) alla proiezione di Lord of Misrule qualche settimana fa, abbiamo parlato del suo nuovo film, The Family Plan, e mi ha detto: "Voglio solo scrivere film per Orphan perché c'è una tale libertà. Puoi fare qualsiasi cosa". E ora che siamo andati in un'altra direzione con il secondo film, il libro delle regole del franchise è stato infranto e tutto è possibile.”

Un’ottima notizia per tutti i fan della saga Horror, che presto vedranno un terzo episodio prendere vita. Non resta che attendere aggiornamenti su Orphan 3. Nel frattempo, se non l’avete ancora letta, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione di Orphan 1.