Oprah Winfrey guadagnò pochissimo per Il Colore Viola: 'I migliori soldi della mia vita'

Nel 1985 arrivava sugli schermi Il Colore Viola, film strepitoso diretto da Steven Spielberg che vanta Oprah Winfrey e Whoopi Goldberg nel cast principale.

Durante un'intervista per Essence, Oprah Winfrey ha mostrato la sua gratitudine verso il ruolo ottenuto nel Il Colore viola, ma soprattutto ha rivelato quanto il suo compenso sia stato importante per la sua vita: "Non posso nemmeno iniziare a dirvi cosa significhi per me, una persona che non desiderava altro nella mia vita che partecipare a Il colore viola. Dio mi ha insegnato ad arrendermi, questa è stata la grande lezione per me. Offrivano solo 35.000 dollari per partecipare a questo film, e sono i migliori 35.000 dollari che abbia mai guadagnato. Ha cambiato tutto e mi ha insegnato molto. È Dio che si muove nella mia vita".

Insomma, a quel tempo 35 mila euro, seppur 'pochi' per Oprah, sono sembrati un regalo infinito per la vita della giovane donna.

Per chi non lo sapesse, è uscito pochi giorni fa il trailer del remake di Il Colore Viola. Nel cast principale c'è Halle Bailey (Halle Bailey è la protagonista di La Sirenetta, film tanto discusso negli ultimi tempi soprattutto per la scelta della protagonista).. Questa volta non è Spielberg a dirigere la pellicola, ma Blitz Bazawul (Black is King e The Burial of Kojo).