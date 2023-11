Oppenheimer vs Black Panther 2: per quale film Ludwig Goransson merita il Grammy?

Barbie fa strage anche hai Grammy Awards, ma la vittoria è tutt'altro che scontata: basti pensare a pellicole quali Black Panther: Wakanda Forever e Oppenheimer, con le colonne sonore Ludwig Göransson. Al riguardo, i fan sono convinti che ha spuntarla sarà il film biografico di Christopher Nolan.

"Oppenheimer se lo merita, ma Barbie lo vincerà" scrive Venkatesh Koka su Twitter/X, mentre Æchronos aggiunge: "Oppenheimer deve vincere!". Dello stesso parere sono ItsRandomWords ("Oppenheimer se lo merita di gran lunga") e Foursixsi ("Il nostro Ludwing ci ha regalato due brani meravigliosi, e tutti e due nello stesso anno"). Come se non bastasse, Göransson ha ricevuto un'altra nomination per il suo lavoro in Black Panther 2.

Di origini svedesi, Ludwig Emil Tomas Göransson ha lavorato per pellicole come Creed, Il giustiziere della notte, Venom e Tenet, a cui si aggiungono serie TV quali Community, New Girl, Angie Tribeca e The Mandalorian. Nel 2019 ha vinto il Premio Oscar come miglior colonna sonora per Black Panther, mentre tra il 2019 e il 2023 ha ricevuto tre candidature al Golden Globe. Era il novembre 2019 quando Ludwig Göransson spiegò le sue influenze per la colonna sonora di The Mandalorian.

In conclusione, ecco le altre colonne sonore in gara: