Oppenheimer vince anche il PGA Award: gli Oscar 2024 sono già finiti?

La corsa agli Oscar vede Oppenheimer come grande favorito, e la posizione del nuovo film Christopher Nolan è stata apparentemente cementata dalla vittoria ai PGA Awards, l'ennesima in questa stagione dei premi per il film targato Universal Pictures.

Il film ha vinto il Darryl F. Zanuck Award come miglior produttore di film cinematografici, poche ore dopo aver vinto il primo premio agli Screen Actors Guild Awards: si tratta dell'ennesima vittoria di peso per Oppenheimer, che aveva già ritirato il premio principale ai DGA e che quindi si conferma come lo strafavorito per la vittoria degli Oscar - nei 29 anni trascorsi dalla fondazione del SAG Ensemble, infatti, solo un film ha vinto tutti e tre i premi precursori delle Gilde per poi perdere quello come miglior film agli Oscar, ovvero Apollo 13.

La co-produttrice di Oppenheimer Emma Thomas, moglie di Nolan, ha accettato il premio cinematografico, sottolineando: "Questo premio significa così tanto, in questa sala piena di persone di cui ammiriamo il lavoro. Sapete quanto sia difficile essere produttore, ma anche quali gioie può riservare questa professione. E Chris è il miglior produttore che si possa sperare di avere: in passato siamo stati nominati ma non avevamo mai vinto, ma ogni volta che siamo stati invitati in questa sala, abbiamo sempre sentito un grande sostegno".

Gli Oscar 2024 saranno assegnati il 10 marzo prossimo, restate con noi per gli ultimi giorni della stagione dei premi.