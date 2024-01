Oppenheimer vince ancora contro Barbie ai Critics' Choice Award: com'è finito lo scontro?

Oppenheimer di Christopher Nolan prosegue la propria marcia trionfale nella stagione dei premi e conquista un prezioso bottino anche ai Critics' Choice Award 2024. Il lungometraggio con protagonista Cillian Murphy ottiene otto riconoscimenti, battendo anche in questa occasione il 'rivale' Barbie di Greta Gerwig.

Il film di Nolan ha vinto i premi per il miglior film, miglior regista, miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr., miglior ensemble di attori, miglior montaggio, miglior fotografia, migliori effetti visivi e miglior colonna sonora. Recuperate la nostra recensione di Oppenheimer. Nel cast del film Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. e Florence Pugh.



Sei i riconoscimenti portati a casa dal film con protagonista Margot Robbie, premiato per la miglior sceneggiatura, miglior commedia, miglior canzone per I'm Just Ken, miglior trucco e parrucco, miglior costume e miglior scenografia. Un risultato comunque molto soddisfacente anche per Barbie. Su Everyeye è disponibile anche la recensione di Barbie. Nel cast del film Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Michael Cera e Ariana Greenblatt.



Ecco tutti i vincitori dei Critics' Choice Award 2024 nelle sezioni cinematografiche:

Miglior Film: Oppenheimer

Miglior Attore: Paul Giamatti, The Holdovers

Miglior Attrice: Emma Stone, Poor Things

Miglior Attore Non Protagonista: Robert Downey Jr., Oppenheimer

Miglior Attrice Non Protagonista: Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers

Miglior Giovane Attore o Attrice: Dominic Sessa, The Holdovers

Miglior Ensemble di Attori: Oppenheimer

Miglior Regista: Christopher Nolan, Oppenheimer

Miglior Sceneggiatura Originale: Greta Gerwig, Noah Baumbach, Barbie

Miglior Sceneggiatura Adattata: Cord Jefferson, American Fiction

Miglior Montaggio: Jennifer Lame, Oppenheimer

Miglior Fotografia: Hoyte van Hoytema, Oppenheimer

Migliori Effetti Visivi: Oppenheimer

Miglior Scenografia: Sarah Greenwood, Katie Spencer, Barbie

Miglior Costume: Jacqueline Durran, Barbie

Miglior Trucco e Acconciatura: Barbie

Miglior Colonna Sonora: Ludwig Göransson, Oppenheimer

Miglior Canzone: "I'm Just Ken," Barbie

Miglior Commedia: Barbie

Miglior Film Animato: Spider-Man: Across the Spider-Verse

Miglior Film in Lingua Straniera: Anatomy of a Fall