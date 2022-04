Oppenheimer v Barbie la sfida del secolo: Warner Bros uscirà nello stesso giorno di Nolan!

La prima foto di Margot Robbie nei panni di Barbie mostrata al CinemaCon in queste ore ha messo in conto un piccolo grande blockbuster dall'ampissimo potenziale in termini di box office per Warner Bros., che l'anno prossimo sfiderà a colpi di incasso Oppenheimer di Christopher Nolan.

Esatto, avete capito bene: durante la presentazione del film a Las Vegas, infatti, la Warner ha annunciato che Barbie uscirà al cinema nello stesso giorno di Oppenheimer, ovvero il 21 luglio del prossimo anno. Sicuramente si tratta di una coincidenza, ma i fan hanno già iniziato a mormorare sui social e a fare battute tra il divertito e il maligno: del resto, come saprete, dopo oltre un decennio di collaborazioni Nolan e Warner Bros. non si sono lasciati esattamente con una stretta di mano amichevole, e c'è chi dietro la mossa della major vuole vederci il 'fatidico bastone fra le ruote', considerato che il contratto di Christopher Nolan per Oppenheimer con Universal prevede delle clausole a dir poco incredibili (cliccate sul link evidenziato per saperne di più!).

Comunque la si voglia prendere, a meno che Universal non cambierà la data d'uscita di Oppenheimer, negli Stati Uniti il 21 luglio del 2023 avverrà la sfida box office del secolo: da un lato, l'originale commedia romantica fantasy con Margot Robbie nei panni di Barbie e Ryan Gosling in quelli di Ken; dall'altro, uno dei registi più famosi e di successo commerciale dell'era moderna nel biopic in bianco e nero sull'uomo che inventò la bomba atomica. Entrambi i film vanteranno dei cast spropositati, e per una volta non sarà esagerato affermare che tutta Hollywood sarà letteralmente presente in sala nello stesso weekend.

Per altre letture guardate le nuove foto dal set di Oppenheimer.