Oppenheimer è uscito in Giappone dopo le polemiche: quali sono state le reazioni?

Mentre il mondo intero acclamava Oppenheimer, il Giappone tirava comprensibilmente il freno sul nuovo film di Christopher Nolan: l'idea di veder raccontare la storia del padre della bomba atomica non era molto allettante per chi vive da vicino il dramma di Hiroshima e Nagasaki, ma alla fine il momento è arrivato anche per le sale nipponiche.

Come annunciato in precedenza, il film che ha permesso a Christopher Nolan di guadagnare circa 100 milioni di dollari ha infatti fatto il suo esordio proprio in queste ore nei cinema giapponesi, raccogliendo inevitabilmente alcune reazioni non esattamente entusiaste, ma anche dei pareri decisamente meno critici del previsto.

"È ritratto come un grande uomo, ma al tempo stesso non poteva nascondere il rimorso e il senso di colpa. È stato molto interessante da vedere" ha spiegato uno spettatore ai microfoni della BBC, mentre qualcun altro si è detto "disgustato" dalle scene di esultanza davanti ai primi test della bomba: "Nel film dicono: 'L'utilizzo della bomba atomica salverà delle vite'. Quando ho sentito quella frase mi è sembrato di aver visto le cose da una nuova prospettiva, dal punto di vista dell'America e del mondo" .

Altri spettatori, comunque, non negano i meriti di Nolan: "Ovviamente è un gran film che meritava di vincere l'Oscar. Ma al tempo stesso dipinge la bomba atomica come un qualcosa per cui esaltarsi, e da persona che ha le sue radici a Hiroshima l'ho trovato difficile da vedere" sono state le parole di un altro spettatore. Vedremo cosa ci dirà il box-office giapponese: vi ricordiamo, intanto, che dopo Oppenheimer Christopher Nolan sarà nominato Cavaliere del Regno Unito da Re Carlo III.

