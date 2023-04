Oppenheimer, Universal conferma la data d'uscita: Cannes fa dietrofront e si scusa

Il tanto criticato direttore del Festival di Cannes Thierry Fremaux ne ha combinata un'altra delle sue, quando in una recente intervista con Variety aveva dichiarato che Oppenheimer di Christopher Nolan sarebbe uscito a fine 2023, facendo scattare sull'attenti tutte le riviste del settore.

Fremaux aveva lasciato intendere che il nuovo film di Christopher Nolan non sarebbe stato pronto per Cannes 2023 e che per questo purtroppo non è stato inserito nel programma ufficiale del Festival, ma evidentemente dev'esserci stato un grosso fraintendimento da parte sua dato che in queste ore la Universal ha confermato che Oppenheimer uscirà a luglio come previsto, senza nessun rinvio. Un grande falso allarme - curioso per un film incentrato sulla nascita della bomba nucleare - per il quale Cannes e Fremaux si sono successivamente scusati, confermando che il film uscirà durante l'estate anche in Francia.

Ricordiamo che Oppenheimer è interpretato da Cillian Murphy nei panni di J. Robert Oppenheimer ed Emily Blunt nei panni di sua moglie, la biologa e botanica Katherine "Kitty" Oppenheimer. Il premio Oscar Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey, Jr. interpreta Lewis Strauss, un commissario fondatore della Commissione per l'Energia Atomica degli Stati Uniti. Nel cast anche tutti gli altri attori di Hollywood che possono venirvi in mente, più o meno.

Oppenheimer uscirà il 23 agosto in Italia: secondo le ultime indiscrezioni, Oppenheimer durerà 3 ore segnando il film più lungo della carriera di Christopher Nolan.