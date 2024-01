Oppenheimer è stato 'una tragedia' per Nolan secondo Robert Downey Jr: 'Non volevo dirlo'

Non tutti accolgono con gioia il diventare improvvisamente un volto popolare, di quelli che vengono riconosciuti e fermati dai fan per strada: a questa categoria appartiene Christopher Nolan, che pur non essendo certo uno sconosciuto ormai da un bel po' di tempo ha goduto di un certo incremento di popolarità dopo il successo di Oppenheimer.

A parlarne è stato Robert Downey Jr., che dopo aver svelato le assurde politiche di Nolan per quanto riguarda le pause bagno sul set ha anche preso in giro il regista per il modo con cui ha accolto gli "effetti collaterali" dell'aver girato uno dei film di maggior successo degli ultimi anni.

"Ve lo dico in confidenza, [Nolan] ha bisogno di essere tirato su. È un po' triste perché questa terribile tragedia si è abbattuta su di lui. Non volevo parlarne pubblicamente e so che si tratta di una cosa molto personale: è diventato riconoscibile per strada. Ora sta cercando di proteggersi da questa nuova e sgradevole realtà come se si trattasse di essere colpito da una fiamma ardente" sono state le parole dell'ex-Tony Stark del Marvel Cinematic Universe. Che dire: noi tutti non possiamo far altro che esprimere la nostra vicinanza al povero Christopher, interrogandoci nel frattempo sul numero di Oscar che Oppenheimer porterà a casa!