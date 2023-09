Oppenheimer è ufficialmente il secondo miglior incasso rated-r della storia

Il week-end del Labor Day negli Stati Uniti lascia il segno negli annali, dato che mentre Barbie superava Super Mario Bros per diventare il miglior successo del 2023, il film 'gemello diverso' Oppenheimer diventava il secondo miglior incasso rated-r nella storia del box office globale.

Il thriller biografico con Cillian Murphy ha incassato 787 milioni di dollari in tutto il mondo, una cifra che lo pone dietro soltanto a Joker di Todd Phillips nella lista dei più grandi successi con classificazione R di sempre: uscito nel 2019, Joker è diventato il primo film con classificazione R a incassare più di 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, chiudendo la sua corsa con un totale di 1,066 miliardi di dollari - una cifra che Oppenheimer difficilmente riuscirà a raggiungere, considerando che il film di Nolan si sta avvicinando al mese e mezzo di programmazione nel mondo.

Ma nessuno alla vigilia si sarebbe aspettato un successo simile per Oppenheimer (va sempre ricordato che si tratta di un biopic storico parzialmente in bianco e nero e della durata di tre ore, cosa che riduce drasticamente il numero di spettacoli giornalieri), che comunque potrebbe ancora riuscire a superare i 900 milioni di dollari a livello globale. Nei prossimi giorni, infatti, gli analisti prevedono che Oppenheimer supererà gli 850 milioni di Inception, diventando così il miglior successo originale di sempre per Christopher Nolan, e il terzo miglior incasso della sua carriera dietro solo ai suoi blockbuster di Batman The Dark Knight e The Dark Knight Rises, che in totale hanno incassato due miliardi.

