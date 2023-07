Oppenheimer, è trionfo su Rotten Tomatoes dopo le prime recensioni!

Paul Schrader elogia Oppenheimer al punto da considerarlo "il film più importante del secolo", e a confermare le sue parole sono anche le recensioni su Rotten Tomatoes: secondo il noto sito di aggregazione, infatti, la pellicola di Christopher Nolan si attesa al sensazionale punteggio del 97%!

Tale punteggio deriva da 63 valutazioni professionali, che comprendono il Chicago Sun-Times, l'Irish Times, il Daily Telegraph e altre rinomate riviste; di conseguenza, il punteggio dell'audicence è ancora assente: la pellicola sarà nelle sale statunitensi dal 21 luglio 2023, mentre l'Italia dovrà oltre un mese, fino al 23 agosto dello stesso anno.

"Oppenheimer parla delle conseguenze che le azoni hanno sull'uomo, e di tutta la sofferenza che ne deriva" scrive Rachel Leishmann de La Mary Sue. "Visivamente sbalorditivo, come del resto tutta la filmografia d Nolan, Oppenheimer è una pellicola che rimane che si imprime nel profondo", mentre Kevin Harley di Total Film aggiunge: "In parte dramma psicologico in prima persona, in parte inchiesta storica, in parte dramma giudiziario, Oppenheimer è un risultato colossale: un'epopea vecchia scuola eseguita con una verve da blockbuster, scintillante nel suo materiale ricco di idee e basato sui dialoghi".

Scritto e diretto da Christopher Nolan, il film si basa sulla biografia di Kai Bird e Martin J. Sherwin (Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica. Il trionfo e la tragedia di uno scienziato). Come suggerisce il titolo, ripercorre la storia di Robert Oppenheimer, direttore del laboratorio di Los Alamos, e del relativo progetto Manhattan che ha portato alla creazione della prima bomba atomica. Nel cast ricordiamo attori del calibro di Cillian Murphy (J. Robert(, Emily Blunt (Katherine "Kitty"), Matt Damon (Leslie Groves) e Robert Dosnwy Jr. (Lewis Strauss).

Non dubitiamo che il film riuscirà a sorprenderci, ma la clamorosità è tanto narrativa quanto produttiva: sapevate quanti giorni sono durate le riprese di Oppenheimer?