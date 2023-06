Oppenheimer, nuovo trailer e poster per la versione IMAX del film di Christopher Nolan

In questi minuti Universal Pictures e IMAX hanno pubblicato sui propri canali un nuovo trailer e un nuovo poster per Oppenheimer, attesissimo dodicesimo film scritto e diretto da Christopher Nolan in arrivo a luglio negli USA e ad agosto in Italia.

Il nuovo trailer promozionale, disponibile come al solito all'interno dell'articolo, anticipa che le riprese in IMAX del film non solo hanno reso le scene esplosive più impressionanti, ma hanno anche intensificato i momenti più contempolativi del film dedicati alla psicologia del personaggio principale, il fisico Oppenheimer, ritenuto il padre della Bomba Atomica.

Interpretato da un cast stellare guidato da Cillian Murphy e composto anche da Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Alden Ehrenreich, Jack Quaid, Matthew Modine, Jason Clarke, Rami Malek, Benny Safdie (nel ruolo del fisico ungherese Edward Teller), Dane DeHaan, Louise Lombard, David Dastmalchian, Josh Hartnett, Casey Affleck, Gary Oldman e Sir Kenneth Branagh (al terzo film consecutivo con Nolan dopo Dunkirk e Tenet), Oppenheimer arriverà in Italia dal prossimo 23 agosto.

Quali sono le vostre aspettative per il nuovo film di Christopher Nolan? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti, che come al solito potete trovare nella sezione in basso. Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Oppenheimer.