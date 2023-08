Oppenheimer, il nuovo trailer italiano è lunghissimo: dura 5 minuti!

A pochi giorni dalla data di uscita di Oppenheimer in Italia, sulla pagina del proprio canale YouTube Universal Pictures Italia ha pubblicato in queste ore un nuovo filmato promozionale per l'attesissimo film scritto e diretto da Christopher Nolan.

Disponibile all'interno del player dell'articolo e comodamente riproducibile in alto, il nuovo trailer di Oppenheimer è intitolato 'Opening Look' e vanta la durata di 5 minuti ma, contrariamente a quanto si possa pensare, il filmato promozionale non corrisponde alle prime scene del film: bensì, questi cinque minuti esclusivi sono stati curati in prima persona dalla montatrice del film Jennifer Lame e hanno lo scopo di presentare agli spettatori non solo nuove scene ed immagini inedite del thriller epico con Cillian Murphy, girato in IMAX sia a colori che in bianco e nero, ma anche introdurre la colonna sonora mozzafiato firmata dal premio Oscar Ludwig Göransson.

Ricordiamo che Oppenheimer uscirà in Italia a partire dal 23 agosto, vale a dire la prossima settimana: il film, uscito in Nord-America e in tantissimi altri mercati internazionali, ha già raggiunto l'incredibile cifra dei 653 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo diventando il film sulla Seconda Guerra Mondiale col più alto incasso di sempre (superando Salvate il soldato Ryan e Dunkirk) ed è anche entrato nella top10 dei film rated-r di maggior successo della storia.

