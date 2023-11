Oppenheimer torna al cinema nelle sale IMAX: Nolan supererà il miliardo?

Il successo di Oppenheimer nelle sale IMAX di tutto il mondo è stato talmente importante da accrescere il valore delle azioni della società sul mercato, e anche per questo motivo la Universal ha annunciato una nuova distribuzione speciale per il film di Christopher Nolan.

Il dramma storico incentrato sul fisico J Robert Oppenheimer e la fabbricazione della Bomba Atomica tornerà sul grande schermo a partire da questo venerdì 3 novembre, e lo farà in sei location cinematografiche Imax 70mm: AMC CityWalk Stadium 19 a Hollywood, California, AMC Irvine Spectrum a Irvine, California, AMC Lincoln Square a New York, AMC Metreon 16 a San Francisco, BFI Londra nel Regno Unito, e il Teatro di Melbourne in Australia. Questi schermi premium sono stati i primi a fare il tutto esaurito durante la corsa iniziale al botteghino del film, e approfitteranno di una settimana 'tranquilla' per il botteghino - senza nuove uscite di peso - prima di lasciare il posto la prossima settimana all'uscita di The Marvels, nuovo film del Marvel Cinematic Universe in arrivo il 10 novembre in Nord-America (l'8 novembre in Italia).

Oppenheimer ha già incassato l'incredibile cifra di circa 950 milioni di dollari in tutto il mondo (946 milioni di dollari, per la precisione), diventando il biopic di maggior successo di sempre (superando Bohemian Rhapsody) e il terzo film con il maggior incasso dell'anno dietro solo a Barbie e Super Mario Bros, nonché il secondo film con rating R con il maggior incasso della storia, dietro solo a Joker. Durante il tour stampa della scorsa estate, Nolan ha ampiamente parlato dell'uso delle cineprese Imax durante la realizzazione di Oppenheimer, spingendo diversi fan devoti ad attraversare addirittura i confini di stato per poter vedere il film nella migliore qualità possibile. Del quasi miliardo di dollari incassati, Oppenehimer ha incassato 183 milioni di dollari dalle sale Imax, diventando la quarta uscita con il maggior incasso di tutti i tempi in quel formato.

