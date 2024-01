Oppenheimer torna al cinema in Italia, e lo farà da questa settimana

Oppenheimer è il film più candidato degli Oscar 2024 con ben 13 nomination, e quale modo migliore di festeggiare questo primato se non tornare dove tutto è iniziato, ovvero il grande schermo?

In queste ore, infatti, Universal Pictures ha annunciato che Oppenheimer tornerà al cinema in Italia, e lo farà già questa settimana: il film di Christopher Nolan, nominato agli Oscar 2024 nelle categorie miglior film, miglior regia per Nolan, miglior attore per Cillian Murphy, miglior attore non protagonista per Robert Downey Jr, miglior attrice non protagonista per Emily Blunt, miglior sceneggiatura non originale, miglior montaggio, miglior scenografia, miglior fotografia, migliori costumi, miglior trucco e acconciatura, miglior sonoro e miglior colonna sonora, tornerà nelle sale italiane dal 25 gennaio: la conferma arriva anche dal nuovo trailer ufficiale, disponibile nel player che potete trovare in calce all'articolo.

Oppenheimer è stato il terzo miglior incasso del 2023 a livello mondiale, dietro soltanto ai successi di Barbie e Super Mario Bros: con un box office di oltre 950 milioni di dollari, il film di Christopher Nolan è diventato il biopic di maggior successo nella storia del cinema, superando Bohemian Rhapsody, e anche il secondo maggior incasso rated-r, fermandosi soltanto dietro a Joker di Todd Phillips.

Tornerete al cinema per rivedere (o vedere per la prima volta, perché no), Oppenheimer sul grande schermo? Ditecelo nei commenti. Per altri contenuti recuperate l'elenco di tutte le nomination agli Oscar 2024.