Oppenheimer, quale terribile cameo ha come protagonista la figlia di Christopher Nolan?

In un film che parla dello sviluppo della bomba atomica è piuttosto prevedibile la presenza di sequenze decisamente forti dal punto di vista visivo, per quanto la cosa possa disturbare alcuni spettatori: difficile era, però, immaginare che una delle scene più terrificanti di Oppenheimer sarebbe stata riservata alla figlia di Christopher Nolan!

Il regista di Inception e The Prestige ha infatti deciso di regalare alla povera Flora Nolan una delle immagini più disturbanti del film con Cillian Murphy ed Emily Blunt: sarà lei, infatti, a interpretare una donna dal cui volto la carne è stata completamente strappata (a causa degli effetti di una detonazione nucleare? Staremo a vedere!).

A parlarne è stato Nolan stesso: "Avevamo bisogno di qualcuno per interprtare una piccola parte di una sequenza in un certo senso sperimentale e spontanea, quindi è stato fantastico averla potuto girare con lei. [...] In verità io cerco sempre di non analizzare le mie intenzioni, ma il punto è che se arrivi a creare l'arma distruttiva definitiva questa distruggerà anche coloro che ti sono vicini e che ti sono cari. Penso che questo fosse il mio modo di esprimere ciò in quello che per me era la maniera più forte possibile" sono state le sue parole.

Vedremo quanto efficace si rivelerà il cameo della nostra Flora, capitata sul set per caso e finita per tornare a casa con una parte che difficilmente qualcuno dimenticherà. Comparse in famiglia a parte, sempre Nolan ha parlato della sua battaglia contro la CGI.