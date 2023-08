Oppenheimer e La terra desolata: i parallelismi tra il film e l'opera di TS Eliot

Dopo aver visto insieme altri 10 errori nascosti in Oppenheimer, torniamo a parlare del capolavoro di Christopher Nolan attualmente in programmazione nelle sale italiane dal punto di vista de La terra desolata, famoso poema firmato dal poeta e drammaturgo americano TS Eliot.

Il film con Cillian Murphy e l'opera del 1922 infatti condividono diversi punti in comune, e sebbene Nolan per la realizzazione di Oppenheimer si sia ispirato in larga parte al volume 'American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer', una biografia del 2005 sulla vita e la carriera adel fisico teorico J. Robert Oppenheimer, il leader del Progetto Manhattan che produsse le prime armi nucleari, scritta da Kai Bird e Martin J. Sherwin, i parallelismi con La terra desolata sono ben evidenti.

Al di là delle tematiche trattate (l'opera di Eliot è una caotica allegoria del dopoguerra che tocca i temi più disparati, dalla rinascita alla morte, dalla sterilità al mito di Ofelia, passando per la distruzione di intere città da parte dell'umanità e la ricerca del Santo Graal), in particolare Oppenheimer e La terra desolata condividono l'inizio e la fine, praticamente identici: il film di Nolan infatti inizia con 'gocce di pioggia primaverili', proprio come il poema di Eliot, e allo stesso modo l'opera in versi si conclude su un lampo di luce e su un mondo desolato e in rovina, e su un uomo distrutto in piedi da solo su una riva mentre l'incertezza incombe su di lui e le goccioline di pioggia tornano a cadere ancora una volta, proprio come accade nel finale del film.

A questo proposito, recuperate la nostra spiegazione del finale di Oppenheimer e come porta a compimento tutta la tesi al centro del film di Nolan.