Oppenheimer, terminate le riprese del film di Nolan? Le parole di Cillian Murphy

Sembrava ieri che Christopher Nolan chiamava all'appello Cillian Murphy per Oppenheimer, la prima delle tantissime star che avrebbero popolato la sua pellicola, e adesso l'attore ci fa sapere che ha già terminato di girare.

È stato lo stesso, Cillian Murphy, infatti, a rivelare durante un'intervista con il sito Deadline di aver già portato a termine il suo ruolo da J. Robert Oppenheimer nel film di Christopher Nolan dedicato proprio al celebre fisico.

"Ho fatto diverse cose. All'incirca in questo periodo lo scorso anno abbiamo terminato le riprese di Peaky Blinders], poi ho avuto più o meno sei mesi liberi, e ora ho appena terminato di girare Oppenheimer, due settimane fa" gli sentiamo dire nell'intervista, e stando a quanto segnalato anche altrove online, le sue parole non sembrerebbero fare riferimento solo alle sue scene, ma all'intero progetto.

Le riprese di Oppenheimer erano partite a febbraio 2022, e si sono dunque protratte per circa quattro mesi. Settimana dopo settimana, dal set del film scritto, diretto e prodotto da Christopher Nolan ci arrivavano nuove informazioni relative al casting, tanto che se vi mettete a recitare la lista delle star presenti nella pellicola, potreste dare l'impressione di stare leggendo direttamente dall'elenco del telefono.

Sulla trama di Oppenheimer, invece, sappiamo ancora relativamente poco, eccetto quanto riportato nella sinossi ufficiale, e che una fonte d'ispirazione per il film è stata l'opera cartacea di Kai Bird e Martin J. Sherwin "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer".