Oppenheimer, svelata la data d'uscita in streaming...ma c'è un grosso problema

A pochi giorni dalla vittoria di Christopher Nolan ai DGA Awards, che potrebbe aver chiuso i giochi in vista degli Oscar 2024, Universal Pictures ha finalmente annunciato la data d'uscita in streaming di Oppenheimer.

Sfortunatamente, la cosa non farà piacere ai fan italiani: la Universal infatti ha rivelato che Oppenheimer uscirà in esclusiva streaming su Peacock, piattaforma della compagnia non disponibile in Italia, e quando il debutto avverrà - la data è fissata al 19 febbraio prossimo, ovvero tra pochi giorni - gli spettatori del Bel Paese non avranno modo di recuperare il film in streaming: in precedenza diversi titoli Universal arrivati su Peacock, come ad esempio il recente film d'animazione Super Mario Bros, sono arrivati in Italia per vie traverse, come ad esempio Sky o Netflix, quindi nel caso di Oppenheimer bisognerà aspettare per saperne di più.

Ricordiamo che attualmente Oppenheimer è arrivato ad incassare 959,2 milioni di dollari in tutto il mondo, ma è ancora inedito in Giappone e in altri mercati e la speranza di Universal è che con l'avvicinarsi della febbre degli Oscar il pubblico possa spingere il titolo oltre la soglia del miliardo. Il film di Nolan ha ottenuto 13 nomination agli Oscar tra cui miglior film, regia, sceneggiatura e miglior attore protagonista, e ha vinto cinque Golden Globe: miglior film drammatico, miglior regista, miglior attore drammatico maschile, miglior attore maschile in un ruolo di supporto e la migliore colonna sonora originale.

Per altre curiosità, sapete che Steven Spielberg è stata la prima persona al mondo a vedere Oppenheimer?