Oppenheimer supereroe: Nolan batte anche Guardiani della Galassia 3!

Come mostrato dalla nostra classifica dei migliori incassi del 2023, in questi giorni Oppenheimer ha superato Guardiani della Galassia 3, diventando il terzo miglior successo dell'anno al box office globale.

Un risultato a dir poco straordinario per il film scritto e diretto da Christopher Nolan e interpretato da Cillian Murphy, che a poco più di un mese dalla sua uscita originale datata 21 luglio 2023 ha superato al box office il totale globale che un film amatissimo come Guardiani della Galassia Vol. 3 di James Gunn ha ottenuto nell'arco della sua intera run nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Al momento della stesura di questo articolo, i dati di incasso parlano di Oppenheimer a quota 854milioni di dollari a livello globale, con Guardiani della Galassia Vol. 3 fermo a quota 845 milioni di dollari. Stando così le cose, Oppenheimer è il terzo miglior incasso dell'anno, dietro solo agli irraggiungibili Barbie e The Super Mario Bros. Movie, che hanno entrambi guadagnato oltre 1,3 miliardi di dollari.

Il successo al botteghino di Oppenheimer è ancora più impressionante considerando che si tratta di un film classificato R, un fattore importante che riduce naturalmente le dimensioni del pubblico in grado di vederlo nei cinema, senza contare la sua natura di biopic storico molto dialogato e con diverse scene in bianco e nero. Nessuno, alla vigilia, avrebbe scommesso in suo favore contro il coloratissimo film di supereroi PG-13 della Marvel. Senza contare tutti gli altri film di supereroi che Oppenheimer ha superato di slancio nelle scorse settimane, come Spider-Man: Across the Spider-Verse, Ant-Man and the Wasp: Quantumania e The Flash.

