Oppenheimer supererà Interstellar! È il secondo miglior successo originale per Nolan

Oppenheimer continua a fare record al box office, ma nei prossimi giorni il nuovo film di Christopher Nolan potrebbe mettere a segno un primato davvero importante per la carriera del regista.

Secondo un rapporto di Deadline, infatti, gli esperti del settore prevedono che Oppenheimer supererà il totale globale di Interstellar oltrepassando comodamente i 720 milioni di dollari in tutto il mondo, un risultato che lo renderà il quarto film di maggior incasso del regista fino ad oggi sulla scena internazionale, il secondo tra i film originali dell'autore: al momento, infatti, a livello internazionale, i migliori incassi targati Nolan rimangono The Dark Knight Rises (1,08 miliardi), The Dark Knight (1 miliardo) e Inception (836 milioni), che con circa cento milioni di differenza potrebbe riuscire a resistere all'impatto della bomba sganciata sul box office da Oppenheimer.

Ricordiamo che Interstellar ha raccolto 718 milioni di dollari a livello globale. Due settimane fa, Oppenheimer ha superato Dunkirk, uscito nel 2017, diventando il film sulla Seconda Guerra Mondiale con il maggior successo di sempre al box office globale, anche davanti a Salvate il soldato Ryan.

Oppenheimer arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 23 agosto, distribuito da Universal Pictures. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.